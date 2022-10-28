Adıyaman’da 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.H.Ç.'nin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 8 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Esrar ve silaha el koyan polis ekipleri, H.H.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.