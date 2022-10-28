İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.H.Ç.'nin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 8 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Esrar ve silaha el koyan polis ekipleri, H.H.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi 1 tutuklama
Adıyaman’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 kilo esrar ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28 Ekim 2022 Cuma 14:28
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