Adıyaman'da 70 bin lira hırsızlığa 3 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı esnada eve giren şüpheliler evden 70 bin lira çalarak kaçtı. Eve gelenler kapının açık olduğunu ve 70 bin lira para çalındığını fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi çalışması ve çevrede bulunan görgü tanıkların ifadesine başvurarak, güvenlik kameraların incelemeye aldı. Polis tarafından yapılan incelemede şüphelilerin G.Y. G.G. ve Ü.G., olduğunu belirledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y. G.G. ve Ü.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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