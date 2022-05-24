Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın D., intihar edeceğini söyleyerek üst geçide çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından önlem alınırken olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay'in ikna cabasının ardından intihardan vazgeçen Aydın D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 7 kez intihara kalkışan şüpheliyi polis ikna etti
Adıyaman'da 7'inci kez üst geçide çıkarak intihar edeceğini söyleyen Aydın D. (24), polis ekiplerinin ikna sonucu intihardan vazgeçti.
24 Mayıs 2022 Salı 09:51
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