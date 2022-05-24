Adıyaman'da 7 kez intihara kalkışan şüpheliyi polis ikna etti

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın D., intihar edeceğini söyleyerek üst geçide çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından önlem alınırken olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay'in ikna cabasının ardından intihardan vazgeçen Aydın D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.