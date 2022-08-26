İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 63 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 63 kök kever ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
26 Ağustos 2022 Cuma 11:18
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