Adıyaman'da 63 kök kenevire 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.