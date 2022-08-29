İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Gölbağı köyü Totik mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A ait olan tarlasında 46 kök kenevir ele geçirilirdi. Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 46 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:06
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