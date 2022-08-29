Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Gölbağı köyü Totik mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A ait olan tarlasında 46 kök kenevir ele geçirilirdi. Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.