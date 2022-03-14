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Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'da, saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.

14 Mart 2022 Pazartesi 16:31
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Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deprem sonrasında tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin olmadığını belirtti.

 

Kaynak: PHA
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