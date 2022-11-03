Adıyaman'da 4 farklı adreste hırsızlık

Alınan bilgiye göre olay Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 farklı ikamete girerek altın ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Durumu bir süre sonra fark eden ikamet sakinleri polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.