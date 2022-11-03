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Adıyaman'da 4 farklı adreste hırsızlık

Adıyaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 farklı evden altın ve paralar çalarak kayıplara karıştılar.

03 Kasım 2022 Perşembe 12:09
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Adıyaman'da 4 farklı adreste hırsızlık

Alınan bilgiye göre olay Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 farklı ikamete girerek altın  ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Durumu bir süre sonra fark eden ikamet sakinleri polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin  yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA
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