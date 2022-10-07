Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte farklı noktalarda oluşturdu. Polis tarafından yapılan uygulamada plakası olmayan ve şüphe üzerine durdurulan motosikletler üzerine yapılan incelemede 4 motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosikletle otoparka çekilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 4 çalıntı motosiklete 2 gözaltı
Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 çalıntı motosiklet ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
07 Ekim 2022 Cuma 17:11
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