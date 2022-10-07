Adıyaman'da 4 çalıntı motosiklete 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte farklı noktalarda oluşturdu. Polis tarafından yapılan uygulamada plakası olmayan ve şüphe üzerine durdurulan motosikletler üzerine yapılan incelemede 4 motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosikletle otoparka çekilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.