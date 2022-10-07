Adıyaman'da 35 bin TL çalan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yeniköy'de meydana geldi.

M.D. polis ekiplerine evinden 35 bin TL parasının çalındığına yönelik ihbarda bulundu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası inceleyerek ismi açıklanmayan şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,35 bin TL ev sahibine teslim edildi. Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi.