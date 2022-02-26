Adıyaman'da 34 adrese uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün içerisinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik 34 farklı operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 42,701 gram eroin maddesi, 26,96 gram metamfetamin maddesi, 12,49 gram Esrar maddesi, - 5,47 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,02 gram kokain maddesi, - 1 adet hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular ve aparatları muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö.Ç, E.B, Y.F.K, A.K. ve Ö.K., " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (TCK 188) suçu ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK 191)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.