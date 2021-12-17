Adıyaman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza akşam Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D idaresindeki 02 FT 613 plakalı otomobil ile İ.Bidaresindeki 34 FA 6945 plakalı şehirler arası taşımacılık yapan otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Y.D ve otomobilde bulunan B.Kile E.K yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada otobüs otomobili dakikalarca sürüklediği görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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