Adıyaman'da 3 çocuk babası hayatına son verdi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen C.A., cadde üzerinde bulunan 9 katlı binanın çatı katına çıkarak aşağı atladı. Büyük gürültüyle beton zemine düşen C.A'yi görenler sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde C.A., olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından C.A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, C.A'nin intihar nedenini araştırıyor.

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