Adıyaman'da 250 bin liralık ziynet eşyasını çalan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Şeref Özdemir'e ait 2 katlı müstakil evin yatak odasında bulunan 250 bin lira değerindeki altınları çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin ihbarıyla harekete geçen polis parmak izi alıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonrası hırsızlık şüphelisinin Şahin Bakır(22) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri peşine düştüğü şüpheliyi Gaziantep'te gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyette yapılan sorgulamasında, altınları Gaziantep’te kuyumcuya sattığının ve paranın bir kısmına otomobil ve cep telefonu aldığının, kalanını ise banka hesabına yatırdığını söyledi. Emniyette sorgulaması tamamlanan Şahin Bakır, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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