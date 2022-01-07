Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2021 yılında tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 230 parça tarihi eser ele geçirilirken, 24.440 Makaron, 25 Silah, 78 Tarihi Eser 230 Paket Kaçak Sigara, 5.390 Sahte Deterjan, 1.565 Sahte Gıda Maddesi, 1.603 sahte temizlik maddesi ele geçirildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da 230 tarihi eser ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2021 yılından tarihi eser kaçakçılarına yönelik sürdürülen operasyonda 230 tarihi eser ele geçirildi.
07 Ocak 2022 Cuma 10:58
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