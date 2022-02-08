Adıyaman'da 224 polisle okul önlerinde denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında sömestr tatili sonrasında okulun ilk gününde 46 ekipler ve 224 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Polis tarafından yapılan denetimlerde 900 şüphelinin sorgulaması, 97 işyeri, 76 park ve bahçe, 92 araç ile 14 metruk ev denetimi yapıldı. Denetimlerde 5 araca idari ceza uygulanırken, ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.