Adıyaman'da 130 polisin katılımıyla 'Şok' uygulama

. Kentte huzurun sağlanması adına Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra katıldığı 130 polisler "Şok" uygulama yapıldı. Polis ekipleri tarafından kentte farklı noktalarda yapılan uygulamada 140 şüpheli üzerinde GBT sorgulaması yapılırken 200 araç kontrol edildi. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.