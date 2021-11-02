Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Adıyaman’da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’da çeşitli obje ve sikkelerden oluşan 128 sahte tarihi eser, gerçek eser olarak satılmadan ele geçirildi.

02 Kasım 2021 Salı 11:29
16 Okunma
Adıyaman’da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’da çeşitli obje ve sikkelerden oluşan 128 sahte tarihi eser, gerçek eser olarak satılmadan ele geçirildi.

Roma, Bizans ve Hellenistik Dönemlere ait sahte eserler, piyasa gerçek tarihi eser olarak satılmadan önce polis tarafından ele geçirildi. Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüsünü durdurdu.

Yolculara ait eşyaları kontrol eden polis ekipleri A.A. isimli şahsın çantasında çok sayıda tarihi eser olarak değerlendirilen objeleri fark etti. Yapılan incelemede 93 adet sikke, 11 adet heykel, 24 adet mühür ve obje olmak üzere toplam 128 adet eser ele geçirildi. Şahıs ifadesinde, eserleri polise teslim etmek için getirdiğini öne sürdü.

Polis tarafından ele geçirilen eserleri inceleyen uzmanlar, eserlerin sahte olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Şiddetli yağmurda toprak ev çöktü: 1 yaralı - Videolu Haber
Şiddetli yağmurda toprak ev çöktü: 1 yaralı - Videolu Haber
Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı
Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı
Feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi - Videolu Haber
Feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı eşek telef oldu
Otomobilin çarptığı eşek telef oldu
Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi
Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Videolu Haber
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Videolu Haber
Adıyaman'da polisler binada hırsızlık şüphelisi aradı - Videolu Haber
Adıyaman'da polisler binada hırsızlık şüphelisi aradı - Videolu Haber
Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü
Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü
Geceyi aydınlatan gök gürültülü şimşekler gecenin sessizliğini bozdu
Geceyi aydınlatan gök gürültülü şimşekler gecenin sessizliğini bozdu
Adıyaman’da iki aile arasında kavga: 4 gözaltı
Adıyaman’da iki aile arasında kavga: 4 gözaltı
Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
Adıyaman’da tekme tokatlı kavga
Adıyaman’da tekme tokatlı kavga
PKK’ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK’ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi
Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi
İki gün arayla ikinci silahlı soygun girişimi
İki gün arayla ikinci silahlı soygun girişimi
Bahçe yangınında 600 kilogram tütün kül oldu
Bahçe yangınında 600 kilogram tütün kül oldu
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Anız yangınında yanarak öldü
Anız yangınında yanarak öldü
Adıyaman'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı
Adıyaman'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı
Su kanalına düşen yaşlı adam kurtarıldı
Su kanalına düşen yaşlı adam kurtarıldı
Adıyaman’da silahlı soygun girişimi
Adıyaman’da silahlı soygun girişimi
Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Videolu Haber
Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber
İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
Trafik ekiplerinden miniklere uygulamalı eğitim
Trafik ekiplerinden miniklere uygulamalı eğitim

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim