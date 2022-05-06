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Adıyaman'da 11 zanlıya 71 yıl hapis cezası verildi

Adıyaman'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 11 zanlı 71 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mayıs 2022 Cuma 14:16
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Adıyaman'da 11 zanlıya 71 yıl hapis cezası verildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonda C.G, M.K, N.K, S.K, B.K, E.Ö, M.A, M.Y, S.K, M.H.D. ve E.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.G, M.K, N.K, S.K, B.K, E.Ö, M.A, M.Y, S.K, M.H.D. ve E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan C.G, M.K, N.K, S.K, M.A, M.Y. ve S.K'ya 12 yıl 6 ay, B.K'ya 18 yıl 9 ay, E.Ö'ye 15 yıl 7 ay, M.H.D'ye 15 yıl, E.K'ya ise 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Heyet sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

 

Kaynak: PHA
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