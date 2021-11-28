Adıyaman'da 11 ayda PKK/KCK'dan 61 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2021 yılında 61 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 2 şüphelinin aranmasının devam ettiği öğrenildi.

“39 kişi tutuklandı”

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında ‘Terörizmin finansmanı ve terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalanan 61 kişiden 39'u tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin gözaltında olduğu, 2 şüphelinin ise arama çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında; 14 kişi 4 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında ceza alırken, 3 kişinin beraatine karar verildi. Ayrıca, bu kişilerden 2'si başka suçtan tutuklandığı öğrenildi. Bu kapsamda 42 kişinin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.