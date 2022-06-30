Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro amirliği tarafından kentte araması olan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada hırsızlık ve mala zarar verme suçundan10 yıl 6 ay hapis cezası E.K polis ekipleri tarafından yakalandı. Adresinde gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Adıyaman’da, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
30 Haziran 2022 Perşembe 10:20
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