Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro amirliği tarafından kentte araması olan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada hırsızlık ve mala zarar verme suçundan10 yıl 6 ay hapis cezası E.K polis ekipleri tarafından yakalandı. Adresinde gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.