Adıyaman'da 1 ton 232 kilogram kaçak tütüne el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli gümrük kaçağı tütün depolarına operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan 3 şüpheliye 42 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.