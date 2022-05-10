İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli gümrük kaçağı tütün depolarına operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan 3 şüpheliye 42 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 1 ton 232 kilogram kaçak tütüne el konuldu
Adıyaman'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
10 Mayıs 2022 Salı 17:44
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