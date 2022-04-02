Adıyaman’da 1 kilo uyuşturucula yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde şüphe üzerine 01 D 5848 plakası otomobili durduruldu. Hassas burunlu köpek Mirro’nun yardımıyla otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken otomobillerde bulunan D.K., H.K ve S.T gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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