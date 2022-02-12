Adıyaman'da '02 Genel Asayiş Uygulaması' yapıldı

Adıyaman'da "02 Genel Asayiş Uygulaması" Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.

Polis ekipleri tarafından metruk binalar, park bahçeler, mahalleler ve araç kontrol edildi.

Uygulamada, 2 bin 940 şüpheli sorgulandı, 375 araç sorgulaması, 19 umuma açık yer, 35 metruk bina, bahçe ve park alanları kontrol edildi. Uygulamada 7 kişi karantina ihlali hakkında işlem yapıldı, 15 asker kaçağı tespit edildi, ruhsatsız 3 işyerine işlem yapılırken, 11 araç ise para cezası uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada gözaltına alınan 1 şüpheli üzerinden uyuşturucu çıktı. Ekipler tarafından yapılan uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 112'yi aramalarını istediler.