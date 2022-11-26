Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Herakatı bölgesinde BTÖ mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir şehit düştü. Şehit Mehmet Demir’in acı haberi akşam saatlerinde Suvarlı Beldesi’ndeki baba evine ulaştı. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in cenaze töreninin henüz netleşmediği bildirildi. Şehit Demir'in baba evine askerler tarafından Türk bayrağı asıldı.Kaynak: PHA
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Irak'ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in (21) acı haberi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki baba evine ulaştı.
26 Kasım 2022 Cumartesi 22:26
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