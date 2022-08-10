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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatında teröristlerin el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda yaralanarak Ankara GATA’da tedavi altına alınan ve doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in (26) acı haberi Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:03
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sürdürülen operasyonlarda araziye teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralı olarak Ankara GATA’da tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, dün gece şehit oldu.
Mustafa Demir'in şehadet haberi dün gece Besni'nin Dörtyol Köyünde yaşayan babası Osman, annesi Melahat ve yakınlarına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara tarafından verildi. Acı haberin ardından evine Türk bayrağı asılan şehit onbaşı Mustafa Demir, ikindi vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Öte yandan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında şehit onbaşının kanının yerde kalmayacağını belirten Çuhadar, "Türk silahlı kuvvetlerimizce Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatında EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak Ankara GATA’da tedavi altına alınan Adıyaman ilimiz Besni ilçesi Dörtyol köyü nüfusuna kayıtlı İs. Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk silahlı kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: PHA
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