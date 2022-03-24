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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

İzmir'de, eğitim esnasında kazaen ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralan olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in memleketi Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştı.

24 Mart 2022 Perşembe 22:44
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim sırasında kazaen ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 6 erkek, 6 kız en büyüğü olan ve evli 3 çocuk babası Şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'ın acı haberi merkeze bağlı Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi. 
2016 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında içinde bulunduğu tanka terör örgütleri tarafından roketli saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Akif Güleş'in amcası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları İzmir'de doğru yola çıktı. Şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi yarın öğle saatlerinde toprağa verileceği öğrenildi.
Vali Çuhadar'dan başsağlığı mesajı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

Kaynak: PHA
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