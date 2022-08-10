Adıyaman'a ikinci şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sürdürülen operasyonlarda araziye teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralı olarak Ankara GATA’da tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, dün gece şehit haberinin ardından güdümlü roket saldırısında ilçeye bağlı Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit haberi geldi.

Babası Erol anne Şenay Şimşek'in 5 çocuğunun en büyüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in Gaziantep'te oturan ailesine şehit haberi askeri erkan tarafından verildi. Acı haberin ardından evine Türk bayrağı asılan şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, Besni ilçesinde öğlen vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.