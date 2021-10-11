Adıyaman şehidini son yolculuğuna tekbirlerle uğurladı - Videolu Haber

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’in Mare ilçesinde güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze saldırısında isabet alan zırhlı araçta bulunan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan baba Mehmet ve anne Emine Doğan çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Doğan'ın 1 yıl önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

“Baba evinden helallik alındı'

Şehit Fatih Doğan ve Cihat Şahin’in cenazeleri Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın cenazesi ilk önce baba evine getirilerek, helallik alındı. Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Mehmet ve anne Emine Doğan ile kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Baba ocağının ardından Şehit Fatih Doğan'ın naaşı, cenaze namazı için Yeni Mezarlık Camine getirildi.

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etti”

Şehit Fatih Doğan’ın özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Şehit Fatih Doğan’ın 3 aylık hamile olan eşi Emine Yüksel Doğan ve yakınları Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Fatih Doğan’ın yakınlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teselli etti. Tekbirler eşliğinde Şehit Fatih Doğan şehitlikte toprağa verildi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, eşi Emine, annesi Emine, babası MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile şehidin yakınları ve onlarca vatandaş katıldı.

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