Adıyaman motosiklet hırsızlığına tutuklama

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından plakasız motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerin uyarısına uymayarak kaçan sürücüsü kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü E.A., gözaltına alınırken motosiklet ise otoparka çekildi. Gözaltına alınan E.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.