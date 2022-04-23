Adıyaman merkezli PKK operasyonu: 2 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A. ve B.A., Adıyaman'a getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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