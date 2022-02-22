Adıyaman merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ay süren çalışmada 20 şüphelinin hesabında 110 milyon para hareketlerinin yaşandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 112 kişinin ifadesine başvurulmasının ardından bu sabah Adıyaman, İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa'da tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.