Adıyaman merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK üyesi oldukları belirlenen Malatya ve Adıyaman'da bulunan 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.E., H.S., R.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.