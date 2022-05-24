Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK üyesi oldukları belirlenen Malatya ve Adıyaman'da bulunan 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.E., H.S., R.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman merkezli 2 ilde, jandarma tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
24 Mayıs 2022 Salı 12:11
12 Okunma