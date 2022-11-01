Adıyaman iki grup arasında bıçaklı kavga 3 yaralı 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay İmamağa Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö., U. Ö., ve M.Ö., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.