Adıyaman dahil 9 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman, Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli ve Gaziantep'te "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis tarafından aralarında avukat, polis, müfettiş, uzman, asker, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 FETÖ/PDY şüphelisi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.