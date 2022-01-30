Adıyaman'da yol verme kavgasında 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kavga Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine devriye görevi yapan sivil polis ekiplerinin kavgayı sonlandırmak istediği esnada arbede yaşandı. Kavgaya karışanların yakınlarında dahil olmasıyla yaşanan arbede de ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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