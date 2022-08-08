Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre olay, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Ömer H'nin (65) evine geldi. Zili çalan yakınları cevap alamayınca kapıyı zorlayarak açtı. Yerde hareketsiz yatan Ömer H., görünce sağlık görevlilerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ömer H'nin öldüğü belirlendi. Ömer H'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Ömer H'nin ölüm nedenini araştırıyor.

Kaynak: PHA