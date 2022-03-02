Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 414.95 gram esrar maddesi, 1 sentetik kanmobinoid ve 2 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, adreste bulunan H.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA