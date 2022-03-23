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Adıyaman'da uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Diyarbakır'a uyuşturucu sevkiyatı yapan araca düzenlenen operasyonda 10 kilogram 490 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

23 Mart 2022 Çarşamba 11:55
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Adıyaman'da uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'dan Diyarbakır'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine operasyon hazırlığı başladı. Jandarma ekipleri tarafından, sürücüsü açıklanmayan 34 DTB 453 plakalı otomobilin öncülük ettiği ve 02 ABU 740 plakalı otomobilde ise uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takibe alınan araçta bulunan çuval atıldığın fark edilmesi üzerine araçlar durdurularak,  arama yapıldı. Olay yerine getirilen hassas burunlu narkotik köpeği tarafından yapılan aramada 5 paket halinde 10 kilogram 490 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken otomobillerde bulunan M.A., M.E.Ö. ve R.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamaların tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 23.03.2022 13:20
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