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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman’da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 13:56
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu kullananlara ve satıcılarına yönelik araç ve şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Yapılan aramalarda 1120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin maddesi, 2,61 kubar esrar maddesi, 10 gram sentetik kabinoid maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere ve tabancalara el koyan polis ekipleri, A.B., E.Y., V.K., S.C., M.C.O., H.Ü ve M.A.K’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişinin sorgulamaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: PHA
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