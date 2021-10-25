Adıyaman'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

Türkiye genelinde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.

Polis ekipleri tarafından metruk binalar, park bahçeler, mahalleler ve araç kontrol edildi.

Uygulamada, 3 bin 800 şüpheli sorgulandı, 189 araç sorgulaması, 51 umuma açık yer, 86 metruk bina, bahçe ve park alanları kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı, 8 gram Kannabinoid ele geçirildi, 10 karton kaçak sigara ele geçirildi, 1 kıraathanede kumar oynandığı tespit edilen 4 kişiye idari ceza uygulanırken, 10 araca ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından yapılan uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 112'yi aramalarını istediler.