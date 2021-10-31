Adıyaman'da polisler binada hırsızlık şüphelisi aradı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay, sabah erken saatlerde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan 9 katlı binaya şüpheli veya şüphelilerin girdiğini görenler polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından binada arama yaptı. Polis tarafından yapılan aramada binada şüpheli veya şüphelilere rastlamadı. Ekipler çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :