Adıyaman'da polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Öğrencileri kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan ve uyuşturucu maddelerden uzak durmaları konusunda uyaran emniyet mensupları, stantta öğrencilere çay, kahve, şeker ve su ikramında bulundu.

Standı ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, emniyet mensuplarına duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ederek, çalışmalarında başarıları dileklerinde bulundu.

Prof. Dr. Kırılmış: “Evlatlarımız Emin Ellerde”

Prof. Dr. Kırılmış, Adıyaman Üniversitesindeki öğrencilerin, kendilerine ailelerinin birer emaneti olduğunun altını çizerek, “ Onların kılına zarar gelmesine müsaade etmeyiz. Bu nedenle kendilerini kötü alışkanlıklardan korumaları gerektiğini vurgulamak isterim. Her bir öğrenci, bu ülke için önemli bir değerdir. Bizler, öğrencilerimiz var diye buralardayız. Onlara en iyisini, en faydalısını sunmak için çabalıyoruz. Onlar, bizlere anne ve babalarının emanetidir. Onlara sahip çıkmak, doğru yolda ilerleyip bilim alanında ülkemize faydalı insanlar olarak yetiştirmek, bizlerin görevidir. İnşallah bizlere teslim edilen bu emaneti eğitim süresinin sonunda ailelerine sağ salim teslim edeceğiz” dedi.

“Barıştan sevgiden kopmadan çizeceğiniz rotayı eğitim hayatınız boyunca takip edin”

Stanttaki çalışmalar ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan polis ekipleri ise, “Ülkemizin yarınlarına ışık tutacak çalışmalara imza atmak, anne ve babalarınızın emeklerini boşa çıkarmamak için dostluktan, barıştan sevgiden kopmadan çizeceğiniz rotayı eğitim hayatınız boyunca takip edin. Terör örgütlerinin gençlere etnik köken, dini değerler, arkadaşlık ilişkisi ve kültürel faaliyetleri kullanarak yakınlaştığını; gençleri kandırmak için burs, yatacak yer, ders notu, kız veya erkek arkadaşlık, konser gibi etkinlik ve ücretsiz davetleriyle grup içerisine çekmeye çalıştıklarını, böylelikle çeşitli terör örgütlerine katılımların gerçekleştiğini unutmayın! Bizler burada öğrenci kardeşlerimizin güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için çaba sarf ediyoruz. Onlar, önce Allah’a sonra bizlere emanet” şeklinde konuştular.