Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasında PKK/KCK üye oldukları belirlenen A.Ü ve Y.Y'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramada tüfek, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flaş bellek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.Ü ve Y.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA