Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kadir Ünver idaresindeki 33 VAR 90 plakalı motosiklet ile Muhammed Güven AAN 459 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada Kadir Ünver, Muhammed Güven ile otomobilde bulunan Mustafa Yetiş yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA