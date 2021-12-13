Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, akşam Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Serhat T. idaresindeki 02 ABK 913 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet P., Eren K. ve Resul A., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA