Adıyaman'da öldürülen PKK'lı terörist HDP’li Güzel ile samimi pozları çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Adıyaman’da Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP’li Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen 4 teröristten biri olan Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, üzerinde yapılan aramada bazı evraklar, malzemeler ele geçirildi. PKK’lı Volkan Bora üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş HDP Milletvekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, HDP’li Semre Güzel, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciliği yıllarında tanıştığı Volkan Bora'nın bir süre DİHA muhabirliğinin ardından PKK’ya katıldığı öğrenildi.

Kaynak: PHA