Adıyaman'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan okulların çevrelerinde ve servislerde denetlendi. Ekipler tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamasına, 28 ekip ve 239 personel katıldı. Yapılan uygulamada 889 şüpheli, 112 işyeri, 57 park ve bahçe, 15 metruk yerde denetim yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca 151 araç ve sürücü kontrol edilirken, 9 sürücüye idari para cezası kesildi, 1 araç ise, trafikten men edildi.