Adıyaman'da öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki öğrenci grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme ve tokat ile kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada 1 öğrenci yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlediği 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: PHA

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