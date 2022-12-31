AVM otoparkında terk edilmiş motosikleti gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosikleti çalanın A.E.K., olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'da, otoparka çaldığı motosikleti terk ederek kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
adıyamanlılar net
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:19
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