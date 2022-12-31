Adıyaman'da Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

AVM otoparkında terk edilmiş motosikleti gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosikleti çalanın A.E.K., olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.