Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Ali Alagöz idaresindeki 34 REV 63 plakalı minibüs ile Mustafa Oral yönetimindeki 33 d 3925 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Medine Doğan ile Hafize Almaz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA